أمن البيضاء يوقف مقرصنين صينيين للمكالمات الهاتفية
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطنين صينيين يبلغان من العمر 36 و38 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق ما ذكره مصدر أمني، إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يتمثل في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.
وحسب المصدر ذاته، مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيهما بحي “بيلفيدير” بالدار البيضاء، من العثور بحوزتهما على أجهزة لاسلكية ومجموعة من المعدات الإلكترونية والمعلوماتية، فضلا عن آلاف الشرائح الهاتفية الوطنية التي يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذاالنشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
(ي,ع)