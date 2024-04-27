أمن البيضاء يوقف مقرصنين صينيين للمكالمات الهاتفية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطنين صينيين يبلغان من العمر 36 و38 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق ما ذكره مصدر أمني، إلى تورط المشتبه بهما في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يتمثل في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.

وحسب المصدر ذاته، مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيهما بحي “بيلفيدير” بالدار البيضاء، من العثور بحوزتهما على أجهزة لاسلكية ومجموعة من المعدات الإلكترونية والمعلوماتية، فضلا عن آلاف الشرائح الهاتفية الوطنية التي يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذاالنشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

(ي,ع)