مقاطعة مرس السلطان تبحث عن رئيس جديد بعد عزل بودريقة

أعلنت السلطة الإدارية المحلية للدائرة الحضرية مرس السلطان فتح باب الترشيحات لرئاسة مقاطعة مرس السلطان، بعد عزل الرئيس السابق، محمد بودريقة.

وجاء في الإعلان، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أنه تقرر فتح باب إبداع طلبات الترشيحات الرئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، ابتداء من اليوم الثلاثاء (7 ماي) إلى غاية 11 ماي الجاري، خلال فترة التوقيت الإداري، بمكتب إبداع الترشيحات بمقر الدائرة الحضرة مرس السلطان.

ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 ( 07 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات بناء على القرار العاملي عند 08 بتاريخ 07 ماي 2024 القاضي، بحل مكتب مجلس مقاطعة موس السلطان، بسبب معاينة انقطاع رئيسه عن مزاولة مهامه، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية ابتداء من تاريخ 7 ماي 2024، طبقا طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المذكور.

وأوضحت السلطة الإدارية المحلية للدائرة الحضرية مرس السلطان أنه يشترط في المترشح لمنصب رئيس المقاطعة أن يكون من بين العضوات والأعضاء المزاولين مهامهم، المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 08 شتنبر 2021، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمنصوص عليها في المادة 221 من نفس القانون.

كما يشترط في المترشح أن يكون مرتبا على رأس لائحة الحزب خلال اقتراع 08 شتنبر 2021، وكذا أن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة خلال اقتراع 08 شتنبر 2024.

ويأتي هذا الإعلان، بعد يوم من عزل رئيس مقاطعة مرس السلطان من منصبه، بموجب طلب من وزارة الداخلية، إثر غيابه عن مهامه لأشهر، جراء خضوعه لعملية جراحية بالخارج، وفق ما سبق وأعلنه عبر صفحته الفيسبوكية.

(ي.ع)

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