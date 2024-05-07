الداكي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت

استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، زوال اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت، رئيس محكمة التمييز، السيد عادل ماجد بورسلي والوفد المرافق له.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الداكي التجربة المغربية في ميدان استقلال القضاء باعتباره من دعامات كل بناء ديمقراطي وتكريس سلطة وسيادة القانون لكي يؤدي القضاء مهامه في استقلال كامل بعيدا عن أي تأثير خارجي.

كما استعرض الداكي اختصاصات النيابة العامة التي تتمثل في تطبيق السياسة الجنائية من أجل حماية المواطنين باختلاف مكانتهم داخل المجتمع وتحقيق الأمن القضائي.

من جهته أشاد المسؤول القضائي الكويتي بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين عبر تبادل الخبرات والتجارب وكذا تكثيف الجهود من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها.

(و م ع)

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