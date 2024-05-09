تعيينات جديدة في مناصب عليا بقطاع التعليم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين جديدة في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “الصباح” بنسخة منه، بتعيين عادل زروالي عامري، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبالنسبة للمناصب الجديدة المعلنة في كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتجهيز والماء، أورد البلاغ تعيين كل من سعيد المرزوقي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وعبد الحميد أزماني، مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة.

(ي.ع)

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