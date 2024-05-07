مدير منظمة العمل الدولية يشيد بالأوراش الاجتماعية المغربية

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبير فوسون هونغبو، مساء أمس الاثنين بالرباط، بالتجربة المغربية في مجال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية.

وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن “المغرب يضطلع بدور هام للغاية بالمكتب الدولي للعمل (…) وأود أن أعبر عن ارتياحنا للتجربة المغربية، ولاسيما في إطار الدولة الاجتماعية”.

وأضاف بهذا الخصوص ” هناك تنزيل فعلي لهذه الأوراش بالمغرب، سواء على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، أو استهداف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وغيرها من الإجراءات”.

وبالموازاة مع ذلك، أشاد هونغبو بجهود الحكومة التي مكنت من الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، وكذا في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG).

وأشار إلى أن “الحوار الاجتماعي، الذي تُوج بالتوقيع على اتفاق تاريخي يوم 29 أبريل، يعد مثالا آخر على الأهمية التي يوليها المكتب الدولي للعمل تحديدا للجهود التي تبذلها الحكومة المغربية. كما يتعين أن نبحث معا إلى أي مدى يمكن أن تكون التجربة المغربية مفيدة لبلدان أخرى”.

من جانبه، أكد السكوري على أهمية الزيارة التي يقوم بها هونغبو إلى المغرب، والتي تأتي مباشرة بعد الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات وممثلي المقاولات، وأيضا بعد إطلاق ورش الدولة الاجتماعية، ومشروع الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، فضلا عن برنامج الدعم المباشر للسكن.

وقال الوزير في السياق ذاته، ” نستند إلى الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس. وتقوم الحكومة بجهود حثيثة لتنزيل هذه الرؤية الملكية على نحو ملموس وعملي. كما نعمل اليوم على تعزيز تعاوننا مع هيئات دولية تعتبر مرجعيات عالمية في هذا المجال”، معتبرا أن المملكة أرست “نموذجا للاقتداء” بالنسبة لبلدان الجنوب، بل كذلك على الصعيد الدولي.

وتشكل هذه الزيارة مناسبة لهونغبو لعقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين، فضلا عن المشاركة في لقاء ثلاثي الأطراف ورفيع المستوى حول الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وكذا في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول العدالة الاجتماعية والتحولات التي يشهدها سوق الشغل.

(و م ع)

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