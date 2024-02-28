35% نسبة إنجاز المساحات المبرمجة للخضروات الشتوية بالبيضاء

أفادت معطيات تتعلق بالموسم الفلاحي (2023/2024) على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، أن نسبة الإنجاز من مجمل المساحات المبرمجة الخاصة بالخضروات الشتوية بلغت 35 في المائة.

هذه المعطيات قدمها المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء – سطات، احساين الرحاوي، مؤخرا بالجديدة خلال انعقاد الدورة العادية لغرفة الفلاحة بالجهة، حيث أكد أن المساحات المبرمجة الخاصة بالخضروات الشتوية بلغت 14 ألفا و219 هكتارا، أنجز منها 4928 هكتارا (35 في المائة).

وفي بعض التفاصيل، تمت الإشارة إلى أن المساحة المبرمجة الخاصة بالبصل بلغت 800 هكتارا أنجز منها 935 هكتارا (نسبة الإنجاز 117 في المائة)، بينما بلغت نسبة الإنجاز 25 في المائة بالنسبة للبطاطس (10400 هكتارا مبرمجة / 2605 هكتارا إنجاز).

أما ما يتعلق بالجزر فبلغت المساحة المبرمجة 400 هكتارا أنجز منها 255 هكتارا أي بنسبة 64 في المائة، واللفت بمساحة مبرمجة 345 هكتارا، أنجز منها 235 هكتارا، أي بنسبة 68 في المائة، والطماطم وصلت المساحة المبرمجة 700 هكتارا في حين أنجز منها 90 هكتارا، أي بنسبة 13 في المائة، فالقرع: المساحة المبرمجة 609 هكتارا، أنجز منها 293 هكتارا، أي ب48 في المائة.

وبخصوص الفاصوليا، حددت المساحة المبرمجة في 110 هكتارا أنجز منها 100 هكتارا (91 في المائة)، ثم الفول الأخضر (20 هكتارا / 10 هكتارا / 50 في المائة)، والفجل (20 هكتارا / 20 هكتارا / 100 في المائة).

وبشأن الموارد المائية على مستوى الجهة، تمت الإشارة إلى ضعف نسبة ملء السدود لكل من سدي المسيرة والحنصالي، علاوة على تدني مستوى الفرشة المائية.

أما ما يهم التدابير المتخذة، فإن برنامج الزراعات المسقية سيتم إنجازه بوساطة الضخ الخاص.

وتم التأكيد على أنه لا يمكن التغلب على مختلف الإكراهات إلا بالتنزيل المحكم والمضبوط للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل التخفيف من آثار هذه الوضعية على الفلاحين وعبرهم على المستهلك.

(و م ع)

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