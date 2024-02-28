بالصور..مدينة شفشاون تستعيد انتعاشها السياحي

عرفت شفشاون منذ بداية سنة 2024، حركة سياحية مهمة، برزت في تدفق السياح بمختلف شوارع وأزقة المدينة.

وأصبحت مدينة شفشاون من الوجهات السياحية الرئيسية والمطلوبة بعد مدينتي مراكش وفاس، إذ أكدت فعاليات مهنية وجمعوية أن المؤشرات قريبة المدى تشير إلى زيادة مرتقبة في عدد السياح خلال منتصف أبريل وبداية ماي، سيمتد إلى غاية أشهر الصيف.

وغالبا ما يقصد السياح الفضاءات المعروفة بالمدينة، كساحة “وطاء الحمام” ومعظم المدينة العتيقة، بالإضافة إلى الإطلالة البانورامية بتلة “بوزعافر”، فضلا عن الفضاء الطبيعي “منتزه أقشور” بضواحي المدينة.

جدير بالذكر أن ضواحي المدينة تعززت بالعديد من المآوي والدور التي تزيد من تعزيز السياحة الجبلية بإقليم شفشاون، وتتواجد بجماعات تنقوب، باب تازة، تلمبوط، الدردارة، وغيرها.

تصوير: فدوى الناصر

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