بالصور.. رياض العمر يتوج بجائزة “ذا لاكشري نتورك” العالمية

توج المطرب اللبناني المقيم بالمغرب، رياض العمر، السبت الماضي في مراكش، بجائزة “ذا لاكشري نتورك” العالمية، المخصصة لصناع الرفاهية من رجال الأعمال والمصممين والفنانين النخبويين وكبار الشخصيات، اعترافا بإسهاماتهم الملموسة في تحسين تجارب الحياة الفاخرة.

وأدى الفنان رياض العمر، خلال مشاركته في حفل جوائز التظاهرة الدولية المذكورة، التي تقام لأول مرة في المغرب، تشكيلة أغان متنوعة، ألهبت حماس الحاضرين من مختلف أنحاء العالم، وصدح فيها صوته الشجي متغنيا ببلده الثاني المغرب وصحرائه، في لوحة فنية مشبعة بـ”تامغرابيت”.

وعبر رياض، في تصريح لـ”الصباح” على هامش الحفل المنظم بقصر المؤتمرات، عن سعادته بهذا التتويج، وفخره بالانتماء للمملكة المغربية، التي لطالما حرص على التغني بها في مختلف المحافل، تعبيرا عن حبه لبلده الثاني والمكانة المتميزة التي تبوأها على الصعيد الدولي.

وشهد الحفل الضخم، المنظم من طرف مجموعة الترويج للرفاهية في العالم “ذا لاكشري نتورك”، توافد مجموعة من مؤسسي ماركات “اللوكس” ورجال الأعمال الكبار، الذين حققوا نجاحات باهرة في عالم صناعة الرفاهية في مجالات صناعة اليخوت، والعقارات والمجوهرات والساعات، والفنادق، والموضة، وكل ما يخص العلامات التجارية الفاخرة، من الإمارات والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

وعملت “ذا لاكشري نتورك”، منذ تأسيسها مع أفضل العلامات التجارية الفاخرة الرائدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والمحيط الهندي والأمريكيتين، كما تمتلك مقرا أساسيا في لندن، وفروعا في أكثر من 40 دولة أبرزها بفرلي هيلز، وميلانو، دبي، قطر، السعودية، كما تضم المجموعة أرقى العلامات التجارية وأكثرها رفاهية، من قبل “اليخوت صنسيكر، ومويت هينيسي، وهارودز ورويال أسكوت”، وتمثل كافة قطاعات سوق الرفاهية، من قبيل الطائرات الخاصة والقوارب والمجوهرات والساعات والسيارات، وإدارة الثروات، والفنادق الترفيهية وغيرها.

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