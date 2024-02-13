مروان حاجي يفاجئ عشاق التراث بإبداع فني عالمي

يكشف الفنان مروان حاجي، غدا الأربعاء، جديده الفني المتمثل في رحلة موسيقية روحية مستلهمة من التراث المغربي الأصيل، بلمسة حداثية، على أنغام مجموعة من أفضل الموسيقيين المغاربة، الذين امتدت شهرتهم إلى أكبر البلدان العربية والأوربية.

ويتيح العمل الفني الجديد لحاجي، المرتقب إعلانه في ندوة صحفية بالبيضاء، فرصة الاستمتاع بتجربة بصرية وسمعية استثنائية للجمهور، بمجموعة من الفنون التعبيرية التي تنتصر لـ”تامغرابيت” في أبهى صورها، وتنفتح في الوقت نفسه، على الموسيقى العالمية، اللغة الوحيدة التي تصل إلى وجدان الناس بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم وانتماءاتهم.

من جهة أخرى، يستعد الفنان مروان حاجي، لتصوير “فيديو كليب” ينسجم مع فكرة العمل الجديد وتصوره المتفرد، يجمع فيه أيضا بين العراقة والتقاليد المغربية الأصيلة، وبين الأسلوب الحديث والعصري، من أجل منحه بعده العالمي كما سبق الذكر. وسيكون التصوير في عدد من المناطق الأثرية الجميلة والمعروفة بالمغرب.

جدير بالذكر أن الفنان مروان حاجي، وهو من مواليد فاس، العاصمة العلمية والروحية للمملكة المغربية، اكتسب قواعد فن “المديح والسماع” والموسيقى الأندلسية في “المدرسة الرشيدية” في مسقط رأسه، قبل أن يعززها بتكوين أكاديمي ودراسات في الموسيقى العلمية والكمان والبيانو.

فاز مروان حاجي بالجائزة الأولى على الصعيدين الوطني والدولي في المهرجان الوطني للمديح والسماع في فاس سنة 1997، كما مثل المغرب سنة 2007 في الدورة الثانية من منافسات “منشد الشارقة” التي أقيمت بالإمارات، وتوج بالجائزة الأولى بعد أن نال صوته وأداءه المميز إعجاب لجنة التحكيم، في الوقت الذي منحه الجمهور الجائزة الثانية.

شارك مروان حاجي، رفقة فرقته “إخوان الفن”، في العديد من المهرجانات داخل المغرب، من بينها مهرجان فاس للموسيقى الصوفيةومهرجان الموسيقى الأندلسية الوطني في فاسومهرجان فاس للثقافة الصوفية، ومهرجان أندلسيات الدار البيضاء الدولي.

وبفضل رقي ذوقه وفنه وقوة صوته وأصالة موهبته، مثل مروان حاجي المغرب أفضل تمثيل في العديد من التظاهرات الفنية خارج أرض الوطن، من بينها مهرجان سوترا الصوفي الدولي بالهند والمهرجان الدولي للموسيقى الروحية بلندن والأسبوع الثقافي المغربي بقطر ومهرجان قونيا الدولي بتركيا ومهرجان منستير الدولي بتونس، إضافة إلى جولاته الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وهولندا.

لقب مروان حاجي في 2014 بسفير الموسيقى الروحية العالمية في قصر الفنون الجميلة في بروكسل، كما حظي في 2015، بتكريم من جلالة الملك محمد السادس الذي وشحه بوسام ملكي بمدينة العيون، تقديرا لمجهوداته في الرقي بالفن والتراث المغربي الأصيل.

(ي.ع)

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