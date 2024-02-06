مدير “لارام”: طموحنا تجسيد الهوية والحلم الإفريقيين

قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، أول أمس الأحد بلاغوس، إنه “في سياق السياسة التي تنهجها المملكة المغربية في إفريقيا بقيادة الملك محمد السادس، يتمثل طموحنا المشترك، سواء كفاعلين اقتصاديين، أو مقاولين أو فنانين، في التجسيد الحقيقي للهوية والحلم الإفريقيين”.

وبعدما سجل أن “شعار الشركة يدعونا، في ذات الآن إلى تطوير خيالنا وتعزيز لقاءاتنا”، أبرز عدو أن هذا الطموح هو، أيضا، هدف بينالي لاغوس، مشيدا بالمنظمين والشركاء المؤسساتيين الذين لم يدخروا أي جهد لإنجاح هذا الحدث.

من جانبه، استعرض سفير المملكة المغربية في نيجيريا، موحى أوعلي تاغما، ممثلا من طرف معاذ لحياني، في كلمة بالمناسبة، “الدور البارز لشركة الخطوط الملكية المغربية في نمو الاقتصاد المغربي وتحسين ربط إفريقيا بعدة مناطق في العالم، بقيادة الملك محمد السادس، الذي يقود الأمة نحو مستقبل واع”د.

وأكد تاغما أن التزام الملك لفائدة تطور مطرد نحو الأفضل وضع أسسا متينة لنمو ورفاهية المغرب.

كما نوه الدبلوماسي المغربي بالدور الذي ما فتئت تضطلع به شركة الخطوط الملكية المغربية في دعم الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه “بفضل مبادراتها الاستراتيجية وانخراطها، أضحت الشركة قوة بارزة في المشهد الاقتصادي للبلاد، مساهمة في خلق مناصب الشغل وتعزيز الربط”.

وسجل أن مكانة الشركة تتجاوز الحدود الوطنية لتضطلع بدور طلائعي في تأهيل مشهد الطيران الإفريقي، مسجلا التزامها من أجل تحسين الربط الإقليمي والإسهام في تطور اقتصاد القارة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن تظاهرات من هذا القبيل لا تسلط الضوء على إنجازات الخطوط الملكية المغربية فحسب، بل تعد أيضا بمثابة واجهة للترويج لعلامة المغرب على الساحة الدولية، مضيفا أن “الجهود التي تبذلها الشركة تساهم في نجاحها وأيضا في تحسين صورة المغرب على الصعيد الدولي”.

وأشار إلى أنه “في إطار روح التعاون والدبلوماسية، تضطلع الخطوط الملكية المغربية بدور مهم في تعزيز الروابط مع إفريقيا، لا سيما مع نيجيريا، موضحا أن “هذا الالتزام سيساهم في دعم التفاهم المتبادل والتبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع هدف إقامة علاقات قوية بين البلدين”.

كما أبرز تاغما أن الخطوط الملكية المغربية بتقديمها عروضا لرحلات مباشرة من وإلى نيجيريا، تشجع على تعزيز المبادلات التجارية والسياحة والتعاون بين الفاعلين المغاربة والنيجيريين، مستحضرا دراسة فرص أخرى من أجل تعزيز التواصل بين شعبي البلدين.

واعتبر أن “هذا الالتزام وهذه الإنجازات تجعل من مثل هذه التظاهرات شهادة على تميز شركة الخطوط الجوية المغربية، فضلا عن تعزيزها لسمعة المغرب على الساحة الدولية”.

يذكر أن شركة الخطوط الملكية المغربية تعد الناقل الرسمي للدورات الثلاث المقبلة لهذا الحدث الثقافي والفني، الذي تنظم فعاليات دورته الرابعة، من 3 إلى 10 فبراير الجاري بالساحة التاريخية تافاوا باليوا.

(و م ع)