الملك يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بالعيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رانيل ويكرميسينغي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس رانيل ويكرميسينغي، وأصدق المتمنيات للشعب السريلانكي بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك: ” يطيب لي بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن تقديري لما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية من روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا معكم من أجل توطيد علاقاتنا الثنائية والارتقاء بتعاوننا الوثيق إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين “.

(و م ع)

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