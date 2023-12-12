المضيق.. دورة تكوينية للمقبلين على اجتياز مباريات التعليم

نظمت «جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق»، أخيرا، اليوم التكويني الأول من الدورة التكوينية لفائدة المقبلين على اجتياز مباريات التعليم والذي خصص لشرح علوم التربية والمستجدات التربوية، بشراكة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

و أطر هذا اليوم التكويني المفتش التربوي «عبد العزيز الخليعشي»، على امتداد 4 ساعات، إذ عرف مشاركة واسعة من طرف المترشحين لاجتياز مباراة التعليم.

ونظرا لتنوع التخصصات والأسلاك المستهدفة من الدورة التكوينية في هذا اليوم، ركز المؤطر على الموضوع المشترك بين جميع التخصصات والأسلاك وهو علوم التربية والمستجدات، إذ تعرف المشاركون على مختلف البيداغوجيات التربوية المعتمدة في التدريس ومرجعياتها وكذا المحطات الكبرى التي عرفها إصلاح التعليم المغربي.

بعد ذلك فتح النقاش مع جميع المستفيدين الذين أثاروا عدة قضايا تربوية تفاعل معها المؤطر، ما مكن الحاضرين من تكوين رصيد معرفي بإمكانه أن يسعفهم على التفاعل الجيد مع مواضيع الامتحانات.

وفي ختام الدورة التكوينية تم تقديم درع رمزي للمفتش التربوي «عبدالعزيز الخليعشي» قدمته نائبة رئيس جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق «يسرى القسمي الطويل» كما تم توزيع شهادات المشاركة على جميع الحاضرين.

وفي اليوم الثاني من الدورة التكوينية الخاصة بالمقبلين على اجتياز مباريات المختصين الاجتماعيين التي أطرها «حمزة بن سعيد» إطار في الدعم الاجتماعي والنفسي لدى وزارة التربية الوطنية، تعرف المشاركون على الأدوار المنوطة بأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق التشريعات والنصوص القانونية الجاري بها العمل، كما تعاملوا مع وضعيات مشكلة قاموا بتحليلها من مختلف الجوانب، إضافة إلى استفادتهم من عدة توجيهات تهم الطريقة المثلى للتعامل مع أسئلة الامتحان بصيغة QCM، وكذا أهم الجوانب التي يتم التركيز عليها في المقابلات الشفوية الخاصة بهذه المباراة، وذلك انطلاقا من خبرة وتجربة المؤطر.

يوسف الجوهري (تطوان)

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