بالصور والفيديو.. مؤسسة الطاهر السبتي تكشف نتائج دراسة تقييم بيداغوجيتها

كشفت مؤسسة الطاهر السبتي، الخميس الماضي في ندوة بفندق حياة ريجنسي في الدار البيضاء، نتائج دراسة التقييم وقياس الأثر لطريقتها البيداغوجية، المندرجة في إطار مشروع “التربية المبتكرة والأثر الاجتماعي في التربية “PIISE”.

وحسب ما أفادت به سعاد الطاوسي، المديرة العامة لمؤسسة الطاهر السبتي، في تصريح لـ”الصباح”، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز نموذج مدرسي شامل، على أساس تقييم الرأس المال البشري في مجمله ووضعه في مركز الطريقة البيداغوجية للمؤسسة، فيما ترتكز الدراسة المجراة في إطاره على الابتكار والأثر الاجتماعيين للتربية، متخذة “الطاهر السبتي” كنموذج.

من جهته، أبرز عزيز رسمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، متخصص في علم النفس التربوي والقياس، أن الهدف من دراسة التقييم التي شارك فيها، والتي دامت 9 أشهر، هو استخراج مميزات نجاح المؤسسة المذكورة، وأولها الحكامة والتسيير التربوي وتكوين الأساتذة داخل أسوارها، ثم قياس أثر الجو الدراسي في رحابها.

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