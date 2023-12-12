حموشي يستقبل المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية

استقبل المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك فو، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “الصباح” بنسخة منه، بأن الطرفان تباحثا، خلال هذا الاجتماع الثنائي، مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة، والتهديد الإرهابي، ومخاطر الجريمة السيبرانية، ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما ناقش المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني، وآليات تنفيذ العمليات المشتركة المنجزة في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس وذلك على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الطرفان اتفقا في أعقاب هذا الاجتماع، على التحضير والإعداد الزيارة مماثلة سيقوم بها المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في المستقبل القريب، بغرض تقوية مجالات التعاون الأمني الثنائي، وتنويع مستويات وأشكال هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع الثنائي، حسب المصدر ذاته، في سياق الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يعقدها المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني بغرض توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الشرطي.

(ي.ع)

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