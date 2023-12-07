رئيس الحكومة يستقبل رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 7 دجنبر، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، نزهة حيات، رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت أمام أنظاره، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022.

وحسب بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، سلط التقرير المذكور الضوء على الأحداث البارزة، التي ميزت سوق الرساميل خلال سنة 2022، كما أبرز بالأرقام التطور المسجل خلال هذه الفترة، وكذا استقرار ومرونة المعاملات داخل السوق.

وتابع البلاغ أن التقرير السنوي الذي قدمته حيات، رصد أيضا الإنجازات التي حققتها الهيأة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022، في إطار مخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021 وينتهي في متم سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة ستنفذ من خلال عدد من الإجراءات الرامية إلى توسيع الأسواق، وتوفير سوق بديل مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز سوق الرساميل لتساهم بشكل أكبر في تمويل النشاط الاقتصادي.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة، إلى أن اللقاء مع رئيس الحكومة، قد شكل مناسبة شددت خلالها نزهة حيات على أن الهيأة المغربية لسوق الرساميل، تواصل جهودها الرامية إلى تطوير هذه السوق من خلال إحداث أدوات جديدة، على غرار التمويل التعاوني “crowdfunding”، وشهادات الصكوك التي تم نشر نصوصها التطبيقية وأول إصدار سندي تم إنجازه من طرف جماعة ترابية في المغرب.

كما أضافت الرئيسة أن الهيأة تراهن على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق، مع الحرص على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وضمان حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

يسرى عويفي

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