مناضلات “عيون نسائية” يدقون ناقوس خطر العنف ضد النساء

دق المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، أمس الأربعاء، ناقوس الخطر بشأن معدلات العنف المسجلة في تقريره السنوي، مؤكدا أن مدونة الأسرة الحالية تشكل أداة لممارسة العنف النفسي من طرف الأزواج.

وأورد المرصد في تقريره، معطيات إحصائية من قاعدة بيانات مركز حبيبة الزاهي للنساء خلال دجنبر 2023، تفيد بتعرض 3219 امرأة توافدن عليه في الفترة ما بين 25 نونبر 2018 و 25 نونبر 2023، لما مجموعه 28887 فعل عنف، بما يعادل تعرض كل واحدة لما يقارب ل 9 أفعال عنف بمعدل 8.97 فعل.

وأحصى المرصد حوالي 569 حالة عنف جنسي، 37 منها بالاغتصاب، و441 بالاغتصاب الزوجي، و49 بالتحرش الجنسي، و 18 حالة بزنا المحارم، مؤكدا أن القانون يكرس العنف ويسمح بالإفلات من العقاب، من خلال عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي، وعدم تمكن النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من إثبات ذلك ومتابعة المعتدي.

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