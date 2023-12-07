تنظم مجلة صناعات المغرب industries du Maroc magazine بالرباط، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للمناطق الصناعية، تحت شعار “المناطق الصناعية المستدامة، أي عقارات مهنية من أجل دينامية اقتصادية”.

وتعد المناطق الصناعية المستدامة من بين الأدوات المساهمة في ترقية أنماط الاستهلاك والإنتاج وبالتالي تحسين الأداء البيئي والاجتماعي للمنتجات وطرق التصنيع كما أنها تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية بالمغرب، وعلى نفس النهج، يعتبر العقار المهني أكثر من مجرد قطاع اقتصادي؛ بل هو محفز للنمو، ومحرك للابتكار، وعنصر رئيسي في التنافسية الإقليمية، ومساهم رئيسي في الاقتصاد بشكل عام.

ويتماشى هذا النشاط العلمي الدولي مع المبادئ التوجيهية للسياسة الصناعية للمملكة المغربية، والتي تهدف إلى تطوير القدرة التنافسية الصناعية بالمغرب، وتطوير البنية التحتية الصناعية، التي تقع في قلب كل السياسات العمومية. علما أن المغرب يتوفر على أكثر من 138 منطقة صناعية و12 منطقة تسريع صناعي بمساحة تزيد على 12 أل ف هكتار مطورة أو قيد الإنشاء.

وتهدف النسخة الثالثة للمنتدى، إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وفي هذا السياق، ستعرف الجلسات العلمية التطرق لاستدامة المناطق الصناعية وإزالة الكربون منها، وتخصيص الأراضي للبنية التحتية للقطاع الصناعي، والعقارات المتخصصة وقضايا المناطق الصناعية وآفاق التطوير المستقبلية لها.

وتتميز هذه النسخة، بتوفير متخصصين وخبراء دوليين من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية وتقديم عروض للمعدات والخدمات المبتكرة التي توفر حلولا للتحديات الاقتصادية والبيئية.

يذكر أن هذا الحدث الهام والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سيلتقي فيه ثلة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات الصناعة، وفرصة أيضا للجمع بين الشركات المصنعة من جميع القطاعات، بما في ذلك السيارات والكيماويات والمنسوجات والبلاستيك… وكذلك الجهات الفاعلة المؤسسة والمنظمات الدولية من أجل تبادل الخبرات والتجارب والمساهمة في توحيد العرض من خلال الجمع بين سلسلة القيمة الكاملة للنظام البيئي الصناعي.

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