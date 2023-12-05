الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس الإمارات

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبو ظبي، مباحثات على انفراد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تميزت بتوقيع قائدي البلدين على إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

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