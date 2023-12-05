الملك يهنئ أندري نيرينا راجويلينا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمدغشقر

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندري نيرينا راجويلينا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “يطيب لي، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مدغشقر، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر تهانئي وأطيب متمنياتي لكم بموصول التوفيق في أداء مهامكم السامية”.

وأضاف جلالته “وإذ أعرب لكم عن ارتياحي لأواصر الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل توسيع مجالات تعاوننا الثنائي، بما يخدم شعبينا وقارتنا الإفريقية”.

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