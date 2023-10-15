مسيرة تضامنية بالرباط مع الشعب الفلسطيني

نظمت، اليوم الأحد بالرباط، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، على إثر تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وعبر المشاركون، خلال هذه المسيرة، عن تشبث الشعب المغربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وكانت المملكة المغربية قد عبرت، من خلال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وعن إدانتها لاستهداف المدنيين من أي جهة كانت.

(و م ع)

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