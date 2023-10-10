بوريطة يستقبل وزيرة الدولة بغينيا بيساو حاملة رسالة إلى الملك من الرئيس إمبالو

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين بالرباط، المستشارة ووزيرة الدولة بجمهورية غينيا بيساو، سوزي كارلا باربوسا، حاملة رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو.

وقالت باربوسا، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، “بصفتي مبعوثة خاصة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، فإنني أحمل رسالة إلى العناية السامية لجلالة الملك”.

وأضافت أن “جمهورية غينيا بيساو تقيم روابط أخوية مع المملكة المغربية، وعلاقات دبلوماسية نسجت حتى قبل حصولنا على الاستقلال”.

وذكرت بأن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس “كان من القادة الأوائل الذين قدموا دعما قي ما لكفاحنا من أجل الاستقلال، وهو كرم سنظل ممتنين له به بصدق”.

ومن جهة أخرى، أعربت باربوسا عن امتنانها للشعب المغربي على دعمه المتواصل لغينيا بيساو.

إقرأ أيضا: