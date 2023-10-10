الطيب هيم مدربا لاتحاد أشبال أزمور

اختارت اللجنة التقنية لاتحاد أشبال أزمور، بقيادة المدير التقني سعيد عاطي، المدرب الطيب هيم، لتولي تدريب الفريق، بهدف الصعود إلى أقسام متقدمة.

وعقدت اللجنة التقنية اجتماعات نهاية الأسبوع الماضي، بغرض دراسة السير الذاتية للمدربين الذين عبروا عن رغبتهم في تدريب الفريق، وتم اختيار الطيب هيم، بعد نقاشات بين مسيري النادي.

ويعتبر الطيب هيم من المدربين المجتهدين، الذين نالوا ديبلومات أخيرا في مجال التدريب، ناهيك عن دراساته الجامعية، وعلاقته بلاعبين محترفين وخبرته في التواصل معهم، ناهيك عن حضوره لندوات ودورات تكوينية خاصة بالمدربين، واحتكاكه بمدربين وطنيين معروفين.

ويمني اتحاد أشبال أزمور النفس، في تحقيق الصعود لبطولة القسم الثاني هواة، الموسم الحالي، بعدما وفرت إدارة النادي كل الظروف المواتية للفريق، وتعاقدت مع مدرب بناء على معايير واضحة ودقيقة.

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