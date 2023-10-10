تتويج فيلم “صحاري – سلم و سعى” بمهرجان الاسكندرية

توج الفيلم المغربي “صحاري – سلم و سعى”، لمخرجه مولاي الطيب بوحنانة، أخيرا، بجائزة أحسن فيلم عربي، خلال فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وتسلم المخرج درع المهرجان من أيدي النجمة المصرية إلهام شاهين، بينما سلمته وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني شهادة تقديرية.

ويعتبر هذا التتويج هو الخامس للفيلم “صحاري – سلم و سعى”، بعد تتويجه بجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن ديكور، بمهرجان جايبور الدولي في الهند في يناير 2023، وجائزة لجنة التحكيم بمهرجان الداخلة في يونيو 2023، ثم جائزة أحسن دور رجالي بمهرجان الهرهورة في شتنبر 2023.

وعرف مهرجان الإسكندرية هذه السنة مشاركة 120 فيلما من 24 دولة في مختلف الفآت.

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