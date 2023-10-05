لقجع: المغرب يدعم بقوة استضافة السعودية لمونديال 2034

أكد فوزي لقجع رئيس “لجنة كأس العالم 2030″، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، عن دعمها القوي واللا مشروط لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة المشروعة في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034.

وأضاف فوزي لقجع، في بلاغ، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تربطها علاقات متميزة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد على تعبئة كل مكونات كرة القدم المغربية، من عصب وأندية وقدماء اللاعبين، لمساندة ملف المملكة العربية السعودية، التي تتوفر على كل المؤهلات التنظيمية والرياضية وفي مجال البنيات التحتية والمرافق السياحية، وقدرتها على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية على أعلى المستويات، وتعرف ثورة كروية حقيقية مشهود بها على الصعيد العالمي، إضافة إلى ما هو معروف عن الشعب السعودي الشقيق من شغف بكرة القدم ومن كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

دعم لا مشروط

وأبرز فوزي لقجع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعمل أيضا على استثمار علاقاتها المتميزة مع شركائها في مختلف الاتحادات الكروية، ومع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل توفير الدعم اللازم للملف السعودي.

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