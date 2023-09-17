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إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و285 كلغ من مخدر الشيرا بالعرائش

منذ 41 دقيقة
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des enquÍteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux prÈsentent des paquets contenant du cannabis, le 21 novembre 2003, ‡ l'issue d'une opÈration qui a permis la saisie de 150 kg de cannabis, 80 000 euros en liquide, huit fusils ‡ pompe, 9 vÈhicules de grosse cylindrÈe et plus de 260 000 euros de valeurs en bijoux et autres objets mobiliers. Seize personnes de nationalitÈ franÁaise ont ÈtÈ interpellÈes dans le cadre du dÈmantËlement d'un "trËs important rÈseau" de trafic de drogue entre la France et l'Espagne, a-t-on appris auprËs de la gendarmerie. An investigator shows packs of cannabis displayed at Bordeaux' police station 21 November 2003. 150kg of cannabis, 80 000 euros in cash, 8 pump action shot guns, more than 260 000 euros worth of jewelry and 9 cars were seized following an operation to dismantle a drug trafficking network between France and Spain.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء العرائش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و285 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم محلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة والتفتيش أسفرت عن حجز 90 رزمة من مخدر الشيرا مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة لنقل الأسماك، تزن ثلاثة أطنان و285 كيلوغراما. كما مكنت إجراءات البحث من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 44 و54 سنة، يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية، وفق المصدر ذاته، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

(و م ع)

منذ 41 دقيقة
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