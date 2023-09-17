الملك يبعث برقية شكر وامتنان إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ الإماراتية

بعث الملك محمد السادس برقية شكر وامتنان إلى قائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية ‏المتحدة، اللواء علي المطوع، بمناسبة المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز‎.‎

وأكد الملك، في هذه البرقية، أنه “كان لمشاركة فريقكم الفعالة إلى جانب أشقائكم المغاربة في عمليات البحث والإنقاذ إثر ‏الزلزال المفجع الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا، بالغ الأثر وأعمقه في نفسنا ولدى الشعب المغربي قاطبة‎”.‎

وأضاف الملك قائلا “وإننا لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لهذه المشاركة الإنسانية الكريمة التي تجسد عمق ما يجمع ‏الشعبين الإماراتي والمغربي من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، معبرين لكم، باسمنا الخاص وباسم الشعب المغربي عن ‏جزيل شكرنا وخالص امتناننا على ما بذلتموه من جهود سخية، وما أبنتم عنه من مهنية عالية وكفاءة مشهود لكم بها خلال هذه ‏العمليات‎”.‎

كما دعا الملك اللواء علي المطوع إلى أن ينوب عنه في إبلاغ كافة أعضاء الفريق، كل على حدة، “أسمى ‏عبارات شكرنا وعرفاننا على هذه المبادرة الشهمة، التي تعكس بحق ما تكنونه لبلدكم الثاني من عمق مشاعر المحبة الصادقة ‏والتضامن الفاعل المعهودة في أبناء الشعب الإماراتي الأصيل‎”.‎

وجدد الملك، في هذه البرقية، التعبير لقائد مجموعة البحث والإنقاذ لدولة الإمارات العربية المتحدة “أبلغ مشاعر تقديرنا ‏وامتناننا على مؤازرتكم النبيلة هاته، والنابعة من إيمانكم القوي بقيم التعاون والتآزر التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف”.‏

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