تنفيذا للتعليمات الملكية … إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء الزلزال

أقيمت بعد صلاة ظهر الأحد، بمختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفه إقليم الحوز، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالمناسبة، رفع المصلون أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد أرواح شهداء هذا الزلزال المفجع بواسع رحمته، وبأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما ابتهل المصلون بكافة جهات المملكة إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وبأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

ففي جهة الرباط سلا القنيطرة، وفي أجواء طبعها الخشوع والإيمان والابتهال إلى الله تعالى، أدت جموع المصلين، الذين حجوا بكثافة إلى مختلف مساجد الجهة، صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء هذه الكارثة الطبيعية المفجعة.

ورفعت حشود المصلين أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد ضحايا هذه الفاجعة بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته. وبجهة الدار البيضاء سطات، أقيمت صلاة الغائب بمختلف مساجد الجهة، أداها آلاف المؤمنين والمؤمنات الذين حجوا إلى بيوت الله بكثافة. وتضرع جموع المصلين إلى الله عز وجل بأن يرحم ضحايا هذه الفاجعة ويتقبلهم في عداد الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويرزقهم الصبر حتى يعودوا لأسرهم وأهلهم في جبة العافية.

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومباشرة بعد صلاة الظهر، وأداء صلاة الغائب، بمختلف مساجد أقاليم وعمالات الجهة، رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد أرواح الضحايا برحمته الواسعة بين الصديقين والشهداء والصالحين، وبأن يبرئ الجرحى ويخفف هول المصاب على الثكالى وعلى ذويهم.

أما بجهة فاس مكناس، فقد أدى آلاف المواطنين والمواطنات بقلوب خاشعة ومتضرعة، صلاة الغائب بمختلف مساجد الجهة، ترحما على أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية.

وبهذه المناسبة، توجه المصلون بالدعاء إلى الباري جلت قدرته بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وبأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى.

كما أقيمت بمختلف مساجد جهة الشرق، صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الزلزال العنيف، رفع المصلون على إثرها أكف الضراعة إلى العلي جلت قدرته بأن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. كما ابتهلوا الى الله عز وجل بأن يمن على المصابين في هذا الرزء الفادح، بالشفاء العاجل.

وفي جهة كلميم وادنون، ترحم المصلون بمجموع مساجد الجهة على أرواح شهداء الزلزال، متضرعين إلى العلي القدير جلت قدرته بأن يمطر عليهم شآبيب رحمته ومغفرته، ويسكنهم جنات النعيم مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.

وبجهة الداخلة – وادي الذهب، ترحمت جموع المصلين الذين حجوا بكثافة إلى مختلف مساجد الجهة على أرواح شهداء الزلزال مبتهلين إلى العلي القدير بأن يشفي الجرحى ويخفف هول الفاجعة على أقاربهم وأن يوفق الله فرق الإنقاذ والإغاثة في جهودها لتقديم يد العون للمتضررين.

أما بجهة العيون الساقية الحمراء، وبعد أداء صلاة الظهر وصلاة الغائب، رفعت جموع المصلين أكف الضراعة الى الله عز وجل بأن يمطر شآبيب رحمته ومغفرته على أرواح شهداء الزلزال وبأن يسكنهم جنات النعيم مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.

وبجهة درعة تافيلالت، وفي جو من التقوى، تضرع المؤمنون، بعد أداء صلاة الغائب، في مختلف مساجد مدن وأقاليم الجهة، إلى الله عز وجل بأن يتغمد برحمته الواسعة ضحايا هذه الكارثة الطبيعية، وأن يسكنهم فسيح جناته.

وعلى غرار باقي جهات المملكة، أقيمت أيضا بمختلف مساجد وعمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي، صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الزلزال. وفي جو من الإيمان والخشوع، تضرع المصلون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد برحمته الواسعة ضحايا هذا الحدث المفجع ويسكنهم فسيح جناته ويتقبلهم في عداد الشهداء.

وبجهة بني ملال أزيلال، وعقب أداء صلاة الغائب، بمختلف مساجد الجهة، رفعت جموع المصلين أيضا أكف الضراعة إلى الله جلت قدرته بأن يرحم ضحايا هذا الزلزال المفجع، سائلين المولى عز وجل أن يجعلهم في عداد الشهداء الأبرار.

إقرأ أيضا: