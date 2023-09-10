المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مقدمة المساهمين في صندوق زلزال الحوز

تقدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعمي ضحايا زلزال الحوز، بإصدار بيان، أعلن فيه عن مبادرات قيمة ومهمة، لدعم المتضررين والضحايا، كأول المؤسسات التي انخرطت في دعم ضحايا الفاجعة، وثمنت نداء الملك محمد السادس والقرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي ترأسه جلالته، أمس السبت.

وذكر بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تابع بأسى وتأثر بالغين، على غرار سائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم، ليلة الجمعة، واختار الوقوف إلى جانب المتضررين والضحايا في هذا المصاب الجلل.

وبعد الترحم على ضحايا الزلزال، ثمن المجلس القرارات التي أمر بها الملك في الاجتماع المنعقد تحت رئاسته، أمس السبت، وأعلن مساهمة أعضائه في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية، بالتبرع بالدم، داعيا المهنيين إلى السير على المنوال نفسه.

أوضح البلاغ نفسه، أن أعضاء المجلس والأطر العليا قرروا التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق، المحدث لدعم ضحايا الزلزال، ليكونوا من الأوائل الذين يقومون بهذه الخطوة.

ونوه المجلس في بلاغه، بالمبادرات التي عبرت عنها بعض الجمعيات المهنية للقضاة، ودعا كل قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، لتخفيف معاناة ضحايا الزلزال، وطالب بالمسؤولين القضائيين إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاة المجلس بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء.

دعا المجلس في بلاغه، المسؤولين القضائيين إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، كما دعا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تبرعات أعضائه والتبرعات التي قد يقوم بها القضاة بإرادتهم واختيارهم وكل حسب قدرته، ستتم لفائدة الحساب الخاص المفتوح للمساهمة في جهود التخفيف من آثار الزلزال، بأمر من الملك، الذي تم الإعلان عنه في بلاغ الديوان الملكي أمس السبت.

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