النيابة العامة تتبرع برواتب شهرية لمنكوبي الزلزال

انخراطا منها في تنفيذ الأوامر التي أمر بها الملك محمد السادس، أعلنت رئاسة النيابة العامة مساهمة قضاتها وأطرها العليا بأجرة شهر في الحساب المفتوح المخصص لإعانة منكوبي الزلزال، الذي ضرب المملكة أول أمس (الجمعة)، فضلا عن مساهمة باقي الأطر والموظفين، كل حسب قدرته.

وبالموازاة مع ذلك، قررت رئاسة النيابة، وفق بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل مختلف العاملين بها، للمساعدة في إنقاذ جرحى الزلزال، مهيبة بالمسؤولين القضائيين على النيابات العامة التنسيق مع رؤساء محاكمهم لتنظيمها.

في السياق ذاته، تقدمت رئاسة النيابة العامة بخالص عبارات التعازي والمواساة لكافة أسر الضحايا المتوفين، والدعاء الصادق بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدة تجند كافة قضاتها وأطرها من أجل المساهمة في مختلف الجهود الوطنية للتخفيف من آثار هذه الفاجعة.

يسرى عويفي

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