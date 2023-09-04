أمن سطات يطيح بمروج للبوفا والماحيا والكيف

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس (الأحد)، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” أن توقيف المشتبه فيه تم بالمنطقة القروية الكارة، حيث تبين أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي ببرشيد وسطات، بينما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته عن 1000 لتر من مسكر ماء الحياة و301 قنينة من المشروبات الكحولية، علاوة على ستة جرعات من مخدر البوفا ومواد كيميائية وقنينات بلاستيكية تستعمل في استهلاكه.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة كذلك من حجز أسلحة بيضاء وكيلوغرام من مخدر الكيف الممزوج بالتبغ المهرب، فضلا عن كميات من مادة اللصاق وبلاستيك التلفيف.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

يسرى عويفي

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