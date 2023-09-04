إيقاف سائق دراجة نارية تسبب في مصرع ضابط أمن ممتاز بالبيضاء

أوقفت عناصر الأمن باليبضاء، اليوم الاثنين 4 شتنبر 2023، سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال والتسبب في حادثة سير مميتة نتيجة السياقة في وضعية غير ملائمة، والتي كان ضحيتها ضابط أمن ممتاز أثناء مزاولته لمهامه، والذي وافته المنية خلال نقله للمستشفى.

وأفاد بلاغ لمديرية الأمن، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن ضابط الأمن الضحية كان يشرف على دورية لفرقة الدراجيين المكلفة بتنظيم السير بمحيط مؤسسة تعليمية بقطاع الحي الحسني بالبيضاء، حينما وجه أحد عناصرها توجيهات لسائق الدراجة النارية كان يسير بسرعة غير ملائمة، لكنه رفض الامتثال لها واستبدل مساره بشكل جعله يصدم رئيس الدورية.

وأكد المصدر ذاته اعتقال سائق الدراجة المتسببة في الحادث، واتضح أنه لا يتوفر على وثائق الملكية، ويجري حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقرر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، منح ترقية استثنائية في الرتبة للشرطي الضحية، كما أعطى تعليماته للمصالح الأمنية المختصة، من أجل التكفل بجميع مصاريف جنازة الفقيد، وتمكين عائلته من كل الدعم اللازم.

يسرى عويفي

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