بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الارتفاع.
وزاد مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0,51% ( 11.964,47 نقطة).
وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,65% إلى 967,52 نقطة.
كما زاد MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,68%، مستقرا بذلك عند 898,96 نقطة.
وارتفع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ب 0,02% إلى 964,05 نقطة.
على مستوى القيم سجلت أقوى الإرتفاعات من لدن أليانس (+6% / 92,11 درهما)، وإقامات دار السعادة (+5,98% / 17,55 درهما)، ودجى الإنعاش الضحى (+5,97% / 0,82 درهما)، وجيت كونتراكتور (+4,12% / 278 درهما)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (+3,98% / 509,5 درهما).
وسجلت أقوى الانخفاضات من قبل ستروك للصناعة (-5,3% / 33,05 درهما)، وسوطيما (-3,77 % / 1.150 درهما)، وسلفين (-3,6%/ 535 درهما)، وإكدوم (-3,09% / 1.066 درهما)، وديسواي (-2,78% / 690,2 درهما).
وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء على ربح بنسبة 0,03%.
(و م ع)