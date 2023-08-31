وجدة .. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,3 بالمائة في يوليوز الماضي

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر يوليوز 2023، ارتفاعا بـ 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,6 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز من سنة 2023، همت، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ 10,4 في المائة، و”اللحوم” بـ 0,7 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أثمان “الخضر” بـ 4,1 في المائة، و” الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 0,5 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,3 في المائة، في حين ارتفعت أثمان “المحروقات” بـ 0,2 في المائة بخصوص المواد غير الغذائية.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5,3 في المائة، خلال شهر يوليوز 2023، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 12,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع أثمان المواد الغذائية نتج عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بـ 12,5 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” بـ 5,3 في المائة، مضيفة أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض بـ 6,1 في المائة بالنسبة لأثمان” النقل”، وارتفاع بـ 12,6 في المائة بالنسبة لأثمان”التعليم”.

وبالنسبة للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للسبعة أشهر الأولى من سنة 2023، فقد سجل ارتفاعا بـ 8,6 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 17,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 2,2 في المائة.

(و م ع)

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