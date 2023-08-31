وليد الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب المغربي لمباراتي ليبيريا و بوركينا فاسو

أعلن الناخب الوطني، وليد الركراكي، اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، عن لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض المباراتين المقبلتين لأسود الأطلس يوم 9 شتنبر المقبل بأكادير أمام ليبيريا، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا، ويوم 12 من الشهر ذاته في مواجهة منتخب بوركينا فاسو، وديا، بمدينة لنس الفرنسية.

وفي مايلي قائمة بالأسماء التي تمت المناداة عليها :

— حراسة المرمى .. ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير الكجوي (الوحدة السعودي) والمهدي بنعبيد (الجيش الملكي ) ويوسف المطيع (الوداد الرياضي)

— خط الدفاع.. أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) ، نايف أكرد (ويست هام الانجليزي)، رومان سايس (السد القطري)، جواد الياميق (الوحدة السعودي)، يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي) ، يحي عطية الله (الوداد الرياضي)، عبد الكبير أبقار (ألافيس الإسباني).

— وسط الميدان.. أمير ريتشاردسون (رينس الفرنسي) ، عزالدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي)، سفيان أمرابط (فيورونتينا الايطالي)، بلال الخنوس (جانك البلجيكي)، بنجامين بوشواري (سانت إيتيان الفرنسي) ، سليم أملاح (فالنسيا الاسباني) .

— خط الهجوم.. أمين حارث (مارسيليا الفرنسي) ، زكرياء أبوخلال (تولوز الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الاسباني)، إسماعيل الصابيري ( إيندهدوفن الهولندي ) ، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني) ، وليد شديرة (فروزينوني الإيطالي) ، يوسف النصيري (اشبيلية الإسباني)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) ، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، ابراهيم صلاح (رين الفرنسي).

(و م ع)

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