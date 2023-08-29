عودة سمفونيات إلى فضاء أنفا بارك بالبيضاء

تعود أوركسترا سمفونيات، التي تعد تجربة موسيقية استثنائية، يوم 14 شتنبر المقبل إلى فضاء أنفا بارك (الدار البيضاء) في النسخة الثالثة لهذه التظاهرة الفنية.

وتتميز هذه النسخة بمشاركة أصوات موهوبة أكدت علو كعبها مثل المغنية والفنانة هدى سعد المزدادة بالبيضاء، والفنان نسيم حداد المتخصص في فن العيطة، والمغني بنيامين بوزقلو، الذي يحرص على المحافظة على الأسلوب اليهودي العربي الشكوري، وكذلك مهدي نصولي الفنان الموسيقي الموهوب والعاطفي، الذي يندرج ضمن خانة ” الجيل القادم من تقاليد كناوة ” في المغرب، كما جاء في بلاغ للمنظمين.

وسيأتي مختلف الفنانين لتقديم تجاربهم الفنية تحت الإشراف الفني لطوم كوهين الفنان المشهور عالميا المولوع بالموسيقى التقليدية والذي رفعها لمستوى العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا سمفونيات، وهي أوركسترا فلهارمونية استثنائية، تجسد اندماجا ساحرا بين أكثر من 10 ثقافات عالمية، وتجمع أزيد من 40 عازفا نصفهم من الموسيقيين المغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن سمعة أوركسترا سيمفونيات تتجاوز الحدود الموسيقية، وذلك بفضل فنانين من آفاق مختلفة يعشقون جواهر التراث الموسيقي المغربي، من بينهم العازف كريم زياد أو عازف البيانو الملهم عمري مور.

وانخرطت أوركسترا سمفونيات في مهمة فنية جريئة تجاوزت الحدود الجغرافية لتكشف عن تنوع وتألق وعمق تراثنا.

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