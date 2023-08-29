القضاء الكندي يدين زكرياء المومني بعد اعتدائه على مغاربة بكندا

أدانت المحكمة العليا الكندية بمونتريال، في 27 يوليوز الماضي، زكرياء المومني، بالغرامة في قضية تهجمه علنا على رشيد نحاحي، مدير مجموعة أطلس الإعلامية، خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان مونتريال المغربي، المتزامن مع الذكرى الـ23 لعيد العرش.

وقضت المحكمة الكندية بتغريم زكرياء المومني، مبلغا ماليا قدره 30 ألف دولار كندي، كتعويض لرشيد نجاحي، الأضرار الناجمة عن إساءته له ولعدد من أفراد الجالية عند اقتحامه للمهرجان المذكور، الذي احتضنته مونتريال العام الماضي، واتهامه له بكونه عميلا مدفوع الأجر للحكومة المغربية، وبأن مهرجانه عبارة عن نشاط دعائي تموله هذه الأخيرة، ليتبين أمام المحكمة أن ادعاءاته باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأن المهرجان المغربي ممول ذاتيا ولم يتلق أي دعم مؤسسي أو حكومي.

وأمرت المحكمة العليا في كندا، زكريا المومني، بدفع مبلغ 20 ألف دولار لرشيد نجاحي، مقابل الأضرار التي لحقت بسمعته، و10 آلاف دولار كتعويضات تأديبية، فيما تتواصل التحقيقات في قضية اعتداءه جسديا على ثلاثة مشاركين في المهرجان، الذي شهد حضور السفيرة والقنصل المغربي ونواب البرلمان وعمدة مدينة مونتريال، فضلا عن مشاركة مواطنين من الجزائر وتونس وكندا.

(ي.ع)

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