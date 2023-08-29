بالصور.. أخنوش يتفقد مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بحوض مياه سبو نواحي منطقة علال التازي بالمحطة الأولى لضخ المياه للإطلاع على سير أشغال مشروع الطريق السيار المائي من نهر سبو إلى حوض أبي رقراق عبر قناة مائية، تندرج في إطار الشطر الأول من البرنامج الاستعجالي من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.

وإطلع رئيس الحكومة على سير الأشغال حيث قدمت له الشروحات التقنية حول عملية تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق من أجل تأمين تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الشروب لساكنة تقدر بحوالي 12 مليون نسمة، وكذا تخفيف الضغط على سد المسيرة.

وانتقل رئيس الحكومة في ذات الجولة التفقدية إلى محطة الضخ الثانية بمنطقة سيدي علال البحراوي حيث اطلع على سير الأشغال وبدأ عملية نقل المياه إلى حوض أبي رقراق.

وراهنت الحكومة بشكل كبير على إنجاح هذا المشروع في وقت قياسي، وذلك من أجل نقل الفائض المائي من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، الذي يعاني من عجز مائي كبير، لا سيما وأنه يزود الدار البيضاء الكبرى بالمياه الصالحة للشرب وجميع السواحل بين الدار البيضاء والرباط، بالإضافة إلى العاصمة.

وبلغت تكلفة هذا المشروع ما يناهز 6 مليارات درهم وتم تنفيذه في وقت قياسي. ويتضمن المشروع 66.5 كيلومترا من أنابيب النقل والمواسير الفولاذية وإعداد محطتي ضخ، حتى هذه المرحلة.

ويتعلق مشروع الربط بين الأحواض المائية، بكل من حوض سبو وأبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت. وقد اقتربت الآن المرحلة الأولى من المشروع من الانتهاء، وفق ما لوحظ أمس الاثنين، وسيتم البدء في التشغيل بعد الاختبارات المعتادة بعدما تم النجاح في توصيل مياه حوض سبو لأبي رقراق.

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