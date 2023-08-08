درك برشيد يواصل حملة “البوفا “

تمكن كومندو من الدرك الملكي بقيادة رئيس سرية برشيد اليوم (الثلاثاء) من إلقاء القبض على “رينا” تاجر المخدرات و”البوفا” بأحد أحياء مدينة برشيد.

وظل المشتبه فيه مبحوثا عنه بموجب أكثر من 80مذكرة على الصعيد الوطني أصدرها عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني.

وظل المشتبه فيه يمارس نشاطه إلى أن تعقبته فرقة خاصة من الدرك الملكي وحددت مكانه ظهر اليوم (الاثنين) بحي التسير بعاصمة أولاد حريز على متن سيارة خفيفة، ما دفع قائد سرية برشيد للدرك الملكي إلى تجنيد كومندو من عناصره،وكانت من نتائجه إلقاء القبض على المشتبه فيه متلبسا.

وجاءت العملية سالفة الذكر في إطار الحملة التي تشنها مصالح الدرك الملكي بتعليمات صارمة من قائد سرية برشيد للقضاء على تجار الممنوعات، ومحاصرتهم ما مكن من حجز سيارات وكميات مهمة من البوفا وباقي انوع المخدرات. سليمان الزياني ( سطات)

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