آسفي تحتضن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية

تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي خلال الفترة ما بين 11 و 21 غشت الجاري ، المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة آسفي تحت شعار “الحرف الأصيلة : فن ، ابداع”.

ويهدف المعرض، الذي يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل الغرفة في مجال الترويج والتسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي ، إلى اتاحة المجال للصناع التقليديين لترويج منتوجاتهم.

وسيضم المعرض ، بحسب بلاغ لغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي ، 102 عارضة وعارض بمنتوجات تتوزع بين الخشب والجلد والنسيج والمعادن والمنتوجات النباتية ومواد التجميل والمنتوجات الغذائية والفن والديكور .

كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة موازية لفائدة الصانعات والصناع العارضين ، تشمل دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية حول قضايا قطاع الصناعة التقليدية.

(و م ع)

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