الخزينة.. مراجعة النسبة الاسمية لخط السنتين نحو الارتفاع الاقتصاد والمال

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تمت مراجعة النسبة الاسمية لخط السنتين، الخاضع للمقايسة على معدل سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا، نحو الارتفاع.

وأشارت المديرية، في بلاغ، إلى أنه تم، بناء على ذلك، رفع النسبة الاسمية بـ 20 نقطة أساس، لتنتقل من 2,95 في المائة إلى 3,15 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المراجعة نحو الارتفاع تمت طبقا لأحكام البلاغ الصادر في 6 فبراير 2023، والمتعلق بإصدار خط السنتين بنسبة قابلة للمراجعة، والذي ينص على مراجعة فصلية لسعر الفائدة، مسجلا أن تاريخ دخول النسبة الاسمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها على القسيمة الثالثة، حيز التنفيذ هو 13 نونبر 2023.

(و م ع)

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