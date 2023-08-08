اللبؤات يغادرن المونديال على يد فرنسا

انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء)، برسم ثمن نهاية كأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلاندا.

وسجلت أهداف المنتخب الفرنسي كاديدياتو دياني (د 15) وكنزة دالي (د 20) وأوجيني لوسومير (د 23 ود 71).

وحاول المنتخب الفرنسي فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى للمباراة ،التي قادتها الحكمة الأمريكية توري بينسو، من خلال بناء عمليات هجومية سريعة والاعتماد على الأطراف خاصة الجهة اليمنى للحارسة الرميشي. ومع مرور الدقائق وأمام الضغط القوي الذي يمارسه الفريق الفرنسي على خط الدفاع المغربي، الذي بدى عليه بعض الإرتباك، نجحت الفرنسية كادياتو دياني في افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 15.

وأثمرت هجمات المنتخب الفرنسي المتواصلة هدفا ثانيا في الدقيقة 20، فيما استمرت العناصر الوطنية في ارتكاب أخطاء الصد والرد.

وأمام الأخطاء الفردية والجماعية للمنتخب المغربي، بسط الفريق الفرنسي سيطرته على وسط الميدان مما سمح له باللعب بأريحية وتسجيل الهدف الثالث (د 23). ولم تحمل الدقائق الأخيرة للشوط الأول أي جديد، لينتهي الفصل الأول من اللقاء بتقدم المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الجولة الثانية، اعتمد المنتخب المغربي على الاندفاع البدني مع محاولة بناء هجمات سريعة أملا في الوصول إلى مرمى الخصم.

وخلقت لبؤات الأطلس بعض الفرص السانحة للتسجيل، لكنها لم تترجم إلى أهداف. ورغم التغييرات التي قام بها المدرب رينالد بيدروس بإدخال بوفتيني وكاسي وروزيلا أيان غابت النجاعة عن خط هجوم لبؤات الأطلس الذي بدا مرتبكا وفقد تركيزه وفشل بالتالي في التسجيل. ومارس المنتخب الفرنسي مع توالي دقائق الشوط الثاني ضغطه عبر بناء عمليات هجومية خاطفة أثمرت هدفا رابعا بواسطة اللاعبة أوجيني لوسومير (د 71).

وظلت النتيجة على حالها إلى غاية إطلاق الحكمة الأمريكية لصافرة نهاية المباراة.

يذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا في أول مشاركة له في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، وخلقت لبؤات الأطلس شعورا لا يوصف بتألقهن في مجموعة صعبة لانتزاع تأشيرة المرور لدور ثمن نهاية كأس العالم 2023 (أستراليا-نيوزيلندا).

وبفضل الانتصارين على منتخبي كوريا الجنوبية وكولومبيا، وصيفي أبطال كأس آسيا وكوبا أمريكا على التوالي، جمعت اللاعبات المغربيات ست نقاط في ثلاث مباريات للتأهل إلى دور الثمن، كثاني المجموعة الثامنة خلف منتخب كولومبيا.

( و م ع)

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