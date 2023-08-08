المجلس الإقليمي للعيون يصادق على اتفاقية شراكة لتنزيل برنامج “أوراش 2”

صادق المجلس الإقليمي للعيون، خلال دورة استثنائية عقدها أمس الاثنين، على اتفاقية شراكة لتنزيل برنامج “أوراش 2″، ستساهم في إحداث 1018 منصب شغل غير قار.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، سيدي أحمد باهيا، بحضور الكاتب العام لولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، العربي المغاري، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية الإدماج الاقتصادي للشباب، التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة مؤقتة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات والمجلس الإقليمي للعيون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأشخاص الذين يجب أن يستفيدوا من المشاريع العامة المؤقتة برسم سنة 2023، والمدة الإجمالية لتنفيذ جميع المشاريع المخصصة لإقليم العيون.

وتهم المشاريع، التي سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من برنامج “أوراش” بإقليم العيون، ثلاثة محاور تتعلق بالدعم المدرسي، والنظافة وحماية البيئة، ورقمنة الأرشيف.

وبهذه المناسبة، أشاد أعضاء المجلس الإقليمي بالنتائج التي حققها برنامج “أوراش 1″، معبرين عن انخراطهم في إنجاح المرحلة الثانية من هذا البرنامج، والتي ستفتح المجال أمام توفير فرص شغل للشباب.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية نموذجية بين المجلس الاقليمي والجمعيات والتعاونيات التي ستستفيد من برنامج “أوراش 2”.

(و م ع)

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