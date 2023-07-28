انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفنون والثقافة “صيف الأوداية”

احتضنت منصة كورنيش أبي رقراق بالرباط مساء أمس الخميس، حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للفنون والثقافة “صيف الأوداية”، سلط الضوء على التراث الثقافي والموسيقي الغني للمغرب.

وانتشى جمهور عاصمة الأنوار الحاضرون في هذا الحفل الاستثنائي، بأداء موسيقي رائع قدمته ديفا الأغنية المغربية لطيفة رأفت والفنان فؤاد الزبادي، مع أوركسترا مغرب الثقافات بقيادة المايسترو حمزة أمزكر.

وهكذا، أدى الفنانان ببراعة مجموعة مختارة من الأغاني من ريبيرتوارهما الغني بالإضافة إلى أشهر أغاني الموسيقى الكلاسيكية العربية، ما سافر بعشاق الموسيقى في رحلة موسيقية حافلة بالعواطف والنوسالجيا.

وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) بالرباط، يوسف الراضي العلوي، إن هذا المهرجان الدولي ذا القيمة التراثية الكبيرة يمتح من تاريخ المملكة ويعكس أصالتها وقيمها.

وأشار إلى أنه من خلال برنامج يجمع بين العروض الفنية المغربية والدولية، يجسد مهرجان “صيف الأوداية” الأصالة، مع الانفتاح على الثقافات والفنون المختلفة في العالم.

وأبرز الراضي العلوي أن هذا الحدث الثقافي والفني يشكل فرصة سنوية لتكريم الفنانين المغاربة المشهورين، مضيفا أن المهرجان يمثل أيضا تنشطا ثقافيا وفنيا في صيف الجهة بشكل عام ومدينة الرباط بشكل خاص.

من جانبها، قالت مديرة المهرجان، وفاء بناني، إنه “كالعادة، نحاول بذل قصارى جهدنا لتقديم برنامج غني ومتنوع يرضي الأذواق المختلفة لجمهورنا، من خلال تسليط الضوء على العديد من الأنماط الموسيقية والانفتاح على مختلف ثقافات وموسيقى العالم”.

وأعربت بناني، وهي رئيسة اللجنة الوطنية للموسيقى، عن شكرها الحار للجمهور العريض على وفائهم وحضورهم، منوهة في الوقت نفسه بالالتزام والجهود التي بذلها جميع الشركاء لإنجاح هذا الحدث الثقافي.

من جانبها، قالت ديفا الأغنية المغربية، لطيفة رأفت، إنها سعيدة ويشرفها المشاركة في هذا الحفل وتسلم “درع المهرجان” الذي تقدمه لجنة الجوائز التابعة للمجلس الوطني للموسيقى، مهدية هذا الدرع “لجمهورها الوفي” وكل من دعمها منذ أن بدأت حياتها المهنية.

وينظم مهرجان “صيف الأوداية” تحت رعاية الملك محمد السادس، من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، في إطار تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، وبتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى.

ويعرف المهرجان الذي يتواصل إلى غاية 30 يوليوز الجاري مشاركة عدد كبير من الفنانين المرموقين. وسيتميز اليوم الثاني لهذا المهرجان بمشاركة الفنان نصر مكري، والفنان سعيد مسكير، الذي سيتوج بجائزة “حسن مكري”، فيما سيعرف اليوم الثالث مشاركة مجموعة قصبة، ذات الصيت العالمي القادمة من هولندا، ومجموعة طيور كناوة لعبد السلام عليكان، الذي سيتم تتويجه بجائزة “الفارابي” نظير ما قدمه من أعمال فنية .

وفي ختام المهرجان، سيلتقي الجمهور مع عرض بوليوود المتميز للرقص والموسيقى من الهند، ومع إيقاعات ورقصات أطلسية بمشاركة الفنانة الأمازيغية الشريفة، التي ستحظى بجائزة “الخلالة الذهبية”.

(و م ع)

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