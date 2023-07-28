بنعبدالله ينتقد تجاوب الحكومة مع أسئلة برلمانييه

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى القيام بـ “واجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها”.

وسجل الحزب، في بلاغ صحفي حول حصيلة عمل فريقه بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن فريقه النيابي، تقدم خلال هذه السنة التشريعية بما مجموعه 755 سؤالا برلمانيا، بينها 522 سؤالا كتابيا، و217 سؤالا شفهيا، و16 سؤالا إلى رئيس الحكومة مندرجا ضمن السياسة العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة لم تجب إلا على 269 سؤالا لفريقه (234 كتابيا بنسبة جواب بلغت أقل من 45%، و29 جوابا شفويا، وستة أجوبة شهرية)، مذكرا إياها بضرورة القيام بـ “واجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من هموم وتطلعات للمواطنات والمواطنين”.

وأكد بلاغ رفاق بنعبدالله أن فريقهم النيابي ساهم في جلسات الأسئلة الشفوية بأزيد من 20 تعقيبا إضافيا كشكل من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة، التي تمت ملاحظة أن “عددا من وزرائها يفتقدون إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم”.

كما رصد فريق التقدم والاشتراكية، وفق ما ورد في بلاغه، “تفاوتا كبيرا بين القطاعات الوزارية من حيث وتيرة وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة”، مؤكدا أن المطلوب من عدد من الوزيرات والوزراء هو “الاجتهادُ أكثر في هذا الجانب الهام ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية”.

(ي.ع)

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