تألق جديد للبقالي

فاز البطل العالمي والأولمبي ،المغربي سفيان البقالي، اليوم الأحد، بسباق 3000 م موانع لملتقى سيليزيا ، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطع البقالي، الذي تمكن من تحطيم الرقم القياسي للملتقى، المسافة في زمن قدره 8 د و3 ث و 16/ 100 .

وعاد المركز الثاني للسباق للكيني كيبيوت أبراهام بتوقيت 8 د و8 ث و3 /100 ، متقدما على مواطنه بيت ليونارد كيبكيموا بتوقيت 8 د و9 ث و 45/ 100 .

وكان البطل العالمي قد فاز ، مؤخرا، بسباق 3000 م موانع لملتقى ستوكهولم، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى،كما توج ، شهر ماي الماضي ، بذهبية الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثانية للعصبة الماسية.

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