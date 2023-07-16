استعدادا للمونديال … خسارة المنتخب النسوي وديا أمام جامايكا

انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية أمام نظيره الجامايكي بهدف دون رد ، في المباراة الودية التي جمعتهما ،اليوم الأحد، على أرضية الملعب الفرعي لمركب كالفين بارك بمدينة وريبي ضواحي مدينة ميلبورن.

وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوارها ما بين 20 يوليوز الجاري و 20 غشت المقبل بأستراليا ونيوزيلندا.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع نظيره الإيطالي (0-0) في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما، يوم فاتح يوليوز، على أرضية ملعب باولو ماتزا في فيرار بإيطاليا.

كما تعادل المنتخب المغربي بالنتيجة ذاتها في مواجهته الودية الثانية مع نظيره السويسري، يوم خامس يوليوز ، على أرضية ملعب “شوتزن وايز” بمدينة فينترتور السويسرية.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم للسيدات قد وضعت المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا و كولومبيا وكوريا الجنوبية.

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