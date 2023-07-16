أخنوش: وجاهة الإصلاحات الحكومية مكنت من تحسن الاقتصاد الوطني

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بالناظور، أن وجاهة الإصلاحات الحكومية، مكنت من تحسن الاقتصاد الوطني، في ظرفية يطبعها، على الخصوص، الجفاف، وقلة التساقطات المطرية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات التضخم.

وأبرز أخنوش، في مداخلته خلال المنتدى الجهوي السادس لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الشرق، أنه بالرغم من أن الحكومة لديها مجموعة من الأولويات (كالصحة والتشغيل والتعليم)، فإنها في الوقت ذاته تعالج إشكاليات أخرى مرتبطة بباقي القطاعات.

وقال إنه “بفضل هذه الإصلاحات، تحسنت جميع المؤشرات الاقتصادية، وتم التحكم في عجز الميزانية، مما جعل تقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة من المنظمات الدولية تشيد بالتوازنات الماكرو – اقتصادية لبلادنا”، مشيرا إلى أن هذه الانجازات الايجابية سيشعر بها المواطن في الأشهر والسنوات المقبلة.

وفي سياق حديثه عن إنجازات الحكومة على مستوى جهة الشرق، أشار أخنوش إلى استثمارات تفوق 10 مليارات درهم في القطاع الفلاحي، وإلى ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيخلق تحولا كبيرا على المستوى اللوجستيكي وبعده على المستوى الصناعي.

وبعد أن سلط الضوء على المشاريع الهيكلية بجهة الشرق، أكد أن هذه الأخيرة ستشهد مجموعة من الاستثمارات، لا سيما المركب الرياضي للناظور، والطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، ومحطة تحلية المياه بالناظور، معربا عن “تفاؤله بخصوص التنمية بالجهة”.

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