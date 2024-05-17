شراكة تجمع النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية للمكفوفين

ترأس هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، صباح اليوم الجمعة برواق رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة لتعميم ونشر المعلومة القانونية.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى وضع إطار عام للتعاون بينها وبين المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، قصد تسهيل وتمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من الولوج للمعلومة القانونية والقضائية ذات الصلة بمجال عمل النيابة العامة باستعمال طريقة “برايل” والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتذليل الصعوبات التي من شأنها تعزيز ذلك.

ويسعى الطرفان، وفق المصدر ذاته، إلى تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع برامج عمل مشتركة تهم التكوين وتنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية في المجالات المرتبطة باختصاص كل مؤسسة.

(ي.ع)

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