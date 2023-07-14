تارودانت تحتضن الدورة 16 للمهرجان الوطني للدقة والإيقاعات

تحتضن مدينة تارودانت فعاليات الدورة 16 للمهرجان الوطني للدقة والإيقاعات، التي ستنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، خلال الفترة ما بين 21 و 23 يوليوز الجاري.

وأوضح بلاغ للمديرية الإقليمية بتارودانت أن هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك في تنظيمها المجلسين الجماعي والإقليمي لتارودانت بتعاون مع عمالة الاقليم.

وذكر المصدر أنه نظرا لكون هذا الفن يجسد عنصرا أساسيا من الهوية الثقافية المغربية، أصبح من الضروري مواصلة صيانته والحفاظ عليه والتعريف به، وضمان استمراريته ونقله للأجيال الصاعدة ودعم الفرق العاملة على إحيائه.

وأضاف المصدر أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وضعت، على هذا الأساس، مخططا للمحافظة على فن الدقة كمثيلاتها من الفنون الأصيلة التي تزخر بها المملكة.

وتجمع هذه الدورة بين الجانب الاستعراضي الشعبي والاحتفالي بمشاركة جميع المدن المغربية التي تمثل فن الدقة مثل تارودانت، مراكش ودمنات، إضافة إلى الجانب الفكري حيث سيتم تنظيم محاضرة في موضوع الفنون الشعبية والروابط التي تربطها بفن الدقة بمشاركة باحثين ومفكرين ومهتمين في هذا الميدان.

إقرأ أيضا: