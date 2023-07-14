انتقادات في باريس لتعيين أمريكية في منصب رئيسي في الاتحاد الأوروبي

أثار تعيين أمريكية في منصب رئيسي في المفوضية الأوروبية، يرتبط بتنظيم أنشطة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، بعدما كانت مسؤولة في إدارة أوباما، غضبا في فرنسا حيث ترتفع مطالب بالعودة عن هذا القرار.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الخميس، على تويتر، إن “التنظيم الرقمي قضية رئيسية لفرنسا وأوروبا. وهذا التعيين يستحق أن تعيد اللجنة النظر فيه”.

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء اختيار فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد في جامعة “ييل”، لشغل منصب كبيرة الاقتصاديين الجديدة في “المديرية العامة للمنافسة”.

وتتولى هذه الخدمة ضمان المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق في إساءة عمالقة التكنولوجيا لاستخدام مراكز الهيمنة، ما أدى إلى فرض غرامات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

وانتقد مسؤولون فرنسيون من خلفيات سياسية متعددة مهامها السابقة كرئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية بين ماي 2011 ودجنبر 2012، أو عملها كمستشارة لمجموعات تكنولوجية كبرى مثل أمازون، وآبل، ومايكروسوفت.

ودعا الوزير المنتدب للشؤون الرقمية جان نويل بارو المفوضية إلى “إعادة النظر في اختيارها”. وكتب على تويتر أن هذا التعيين “يثير أسئلة مشروعة”.

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